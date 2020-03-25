В Москве запустили сервис онлайн-общения с животными из приютов

Благотворительный фонд «РЭЙ» запустил сервис онлайн-общения с кошками из приютов «Виртуальный хозяин».

Как сообщает газета «Известия», проект призван помочь бездомным животным найти хозяина в условиях карантинных мер.

«Проект «Виртуальный хозяин» позволяет узнать историю животного, сделать пожертвование в его пользу или подарить подарок и понаблюдать за питомцем в режиме реального времени», — уточнили в благотворительном фонде.

Отмечается, что пользователь сервиса сможет регулярно получать фотографии и видео понравившегося ему питомца, а также новости о его состоянии и самочувствии.

Если он примет решение взять кота домой, куратор проведёт онлайн-собеседование и забронирует животное до окончания карантина.

Ранее издание «Реальное время» сообщало, что благотворительные проекты из Казани получат гранты на 28 млн рублей.