В Москве запустили сервис онлайн-общения с животными из приютов

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Благотворительный фонд «РЭЙ» запустил сервис онлайн-общения с кошками из приютов «Виртуальный хозяин».
В Москве запустили сервис онлайн-общения с животными из приютов
  • ©Юлия Иванко / mos.ru.

Как сообщает газета «Известия», проект призван помочь бездомным животным найти хозяина в условиях карантинных мер.

«Проект «Виртуальный хозяин» позволяет узнать историю животного, сделать пожертвование в его пользу или подарить подарок и понаблюдать за питомцем в режиме реального времени», — уточнили в благотворительном фонде.

Отмечается, что пользователь сервиса сможет регулярно получать фотографии и видео понравившегося ему питомца, а также новости о его состоянии и самочувствии.

Если он примет решение взять кота домой, куратор проведёт онлайн-собеседование и забронирует животное до окончания карантина.

Ранее издание «Реальное время» сообщало, что благотворительные проекты из Казани получат гранты на 28 млн рублей.

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