СК возбудил дело после пожара с семью погибшими в Пензенской области
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Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).
По факту произошедшего назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертиза.
«По предварительным данным, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнём», — заявили в СК.
Ранее в МЧС сообщили, что семь человек погибли при пожаре в частном доме в Пензенской области.
Также Udm-info.ru сообщал, что в Ижевске проводят проверку по факту гибели мужчины и женщины в результате пожара.