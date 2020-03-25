СК возбудил дело после пожара с семью погибшими в Пензенской области

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Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в частном жилом доме в Пензенской области, в результате которого погибли семь человек, в том числе трое детей.
СК возбудил дело после пожара с семью погибшими в Пензенской области
  • © Следственный комитет РФ

Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

По факту произошедшего назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертиза.

«По предварительным данным, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнём», — заявили в СК.

Ранее в МЧС сообщили, что семь человек погибли при пожаре в частном доме в Пензенской области.

Также Udm-info.ru сообщал, что в Ижевске проводят проверку по факту гибели мужчины и женщины в результате пожара.

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