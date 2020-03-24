В МГУ впервые состоится виртуальный день открытых дверей

В Московском государственном университете впервые состоится виртуальный день открытых дверей.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Мероприятие запланировано на 29 марта. Абитуриенты смогут побывать на онлайн-экскурсии и в режиме реального времени задать вопросы ректору и преподавателям.

Они также увидят объекты, не доступные для посещения в ходе предыдущих дней открытых дверей. В частности, это научно-исследовательские лаборатории, музеи и ротонда 32-го этажа Главного здания МГУ.

Как отметил ректор Виктор Садовничий, дистанционный формат открывает новые возможности и для университета, и для абитуриентов.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», эксперты оценили переход школ и вузов в России на дистанционное обучение.