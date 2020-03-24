Эксперт оценила инициативу ограничить выдачу наличных в банкоматах

Председатель правления НП «Национальный платёжный совет» Алма Обаева прокомментировала инициативу введения Центробанком ограничений на выдачу наличных банкоматами.

«Ограничить использование банкоматов-ресайклеров или внести изменения в их деятельность возможно — таких банкоматов не так много. К обычным банкоматам таких требований нет, банкноты там загружаются инкассацией», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, объёмы снятия наличных в банкоматах и так снижаются — растёт количество безналичных платежей и переводов.

Как отметила Обаева, с учётом обстоятельств востребованность безналичной оплаты выросла.

Ранее руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил идею введения ЦБ ограничений на выдачу наличных банкоматами.