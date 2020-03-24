Эксперт оценил ситуацию на рынке недвижимости

Президент Российской гильдии риелторов Арсен Унанян дал прогноз относительно спроса на недвижимость из-за падения курса рубля.

По его словам, спрос на недвижимость повысился в ограниченном количестве регионов (Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург), а по России в целом выросло количество холодных звонков, когда люди пытаются понять ситуацию на рынке.

«На текущий момент в экономике достаточно мало денег, особенно у населения, которое планирует вкладывать в недвижимость и покупать для себя. Очередей нет. На основную часть населения, которая является двигателем рынка недвижимости, текущая ситуация никак не повлияла», — отметил Арсен Унанян в беседе с радио Sputnik.

Он добавил, что ситуация с ценами на недвижимость может проясниться через полтора-два месяца.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке недвижимости.