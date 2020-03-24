В Нижнем Тагиле создали штаб по борьбе с коронавирусом

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил о создании профильного оперативного штаба для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает URA.RU, на первом заседании штаба 25 марта будет принято решение о переводе части сотрудников городской администрации на удалённую работу.

«Сегодня создаётся отдельный штаб, который возглавлю я. В штаб войдут мои заместители, руководители двух-трёх городских медицинских учреждений, включая инфекционную больницу и обязательно детскую, представители полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора, который располагает достоверной информацией», — отметил Пинаев.

Он также добавил, что штаб централизует деятельность отдельных рабочих групп и будет работать в суженном и расширенном форматах.

Ранее профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская в беседе с НСН оценила перспективы введения в России новой формы неполной дистанционной занятости в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.