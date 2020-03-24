В Нижнем Тагиле создали штаб по борьбе с коронавирусом

Короткая ссылка
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил о создании профильного оперативного штаба для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
В Нижнем Тагиле создали штаб по борьбе с коронавирусом
  • РИА Новости

Как сообщает URA.RU, на первом заседании штаба 25 марта будет принято решение о переводе части сотрудников городской администрации на удалённую работу.

«Сегодня создаётся отдельный штаб, который возглавлю я. В штаб войдут мои заместители, руководители двух-трёх городских медицинских учреждений, включая инфекционную больницу и обязательно детскую, представители полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора, который располагает достоверной информацией», — отметил Пинаев.

Он также добавил, что штаб централизует деятельность отдельных рабочих групп и будет работать в суженном и расширенном форматах.

Ранее профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская в беседе с НСН оценила перспективы введения в России новой формы неполной дистанционной занятости в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить