Эксперт назвал признаки скорой поломки аккумулятора автомобиля

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Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто назвал признаки скорой поломки аккумулятора.
Эксперт назвал признаки скорой поломки аккумулятора автомобиля
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

По его словам, если автомобиль начал хуже заводиться, особенно в холодное время, значит машине тяжело крутить стартер, что, в свою очередь, указывает на износ аккумулятора.

«Аккумулятор автомобиля служит три-четыре года максимум. Это при нормальной эксплуатации. В щадящем режиме он может прослужить и дольше, но нужно рассчитывать, что спустя пару лет его придётся обновлять», — отметил Моржаретто в беседе с Inforeactor.

Он также рекомендовал проводить проверку напряжения раз в триместр, следить за количеством дистиллированной воды раз в месяц, а в случае долговременного неиспользования снимать клеммы, чтобы исключить утечку заряда.

Ранее автоэксперт, партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с Newinform рассказал, когда лучше продавать подержанную машину.

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