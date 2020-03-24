Эксперт оценил идею расширения льготных программ на покупку автомобиля

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Автоэксперт Сергей Смирнов прокомментировал предложение Минпромторга об увеличении стоимости автомобилей, которые можно приобрести по льготной программе.
Эксперт оценил идею расширения льготных программ на покупку автомобиля
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

В беседе с Newinform он отметил, что предложение Минпромторга было очевидным.

«Увеличение стоимости от 1 до 1,5 млн очевидно в текущих условиях, когда цены растут. Соответственно, ценник в пределах 1 млн очень сильно сокращает выбор автомобилей, из-за этого в том числе многие отказываются от программы «Семейный автомобиль». Людям хочется что-то классом повыше, посовременнее», — заявил Смирнов.

Он добавил, что авторынок пребывает в стадии стагнации и нужно предпринимать какие-то действия, чтобы его оживить.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН оценил влияние ситуации с коронавирусом на мировой автомобильный рынок.

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