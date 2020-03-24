В Бурятии прошли учения с участием танкистов и артиллеристов
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- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
Полторы тысячи военнослужащих отрабатывали ликвидацию заминированных автомобилей условных террористов, прорыв обороны, захват рубежей.
Были задействованы танки Т-72, самоходные гаубицы, системы залпового огня «Ураган» и «Град».
Особенность учений — испытания новой техники связи, нестандартные методы ведения боевых действий в ночное время, борьба с беспилотными летательными аппаратами.
Ранее ФАН сообщало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.