В Бурятии прошли учения с участием танкистов и артиллеристов

В Бурятии состоялись учения с участием танков, артиллерии и боевых вертолётов.

© Павел Герасимов

РИА Новости

Об этом сообщает ОТР. Полторы тысячи военнослужащих отрабатывали ликвидацию заминированных автомобилей условных террористов, прорыв обороны, захват рубежей. Были задействованы танки Т-72, самоходные гаубицы, системы залпового огня «Ураган» и «Град». Особенность учений — испытания новой техники связи, нестандартные методы ведения боевых действий в ночное время, борьба с беспилотными летательными аппаратами. Ранее ФАН сообщало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.