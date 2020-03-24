Зенитчики ЧФ проводят учения по защите объектов от авиации условного противника

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Подразделения зенитно-ракетного полка Черноморского флота проводят учения по защите объектов от авиации условного противника.
Зенитчики ЧФ проводят учения по защите объектов от авиации условного противника
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.

По его словам, военнослужащие выполняют комплексы учебно-боевых задач, среди которых маршевая подготовка, сдача нормативов по инженерному оборудованию и маскировке полевого лагеря, развёртыванию и занятию огневых позиций. Они также отрабатывают действия по разведке целей, управлению огнём и совершению манёвра.

К занятиям привлекли фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолёты Ан-26 и Бе-12, вертолёты морской авиации и ПВО ЧФ.

Ранее ФАН сообщало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.

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