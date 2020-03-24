Зенитчики ЧФ проводят учения по защите объектов от авиации условного противника

Подразделения зенитно-ракетного полка Черноморского флота проводят учения по защите объектов от авиации условного противника.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.

По его словам, военнослужащие выполняют комплексы учебно-боевых задач, среди которых маршевая подготовка, сдача нормативов по инженерному оборудованию и маскировке полевого лагеря, развёртыванию и занятию огневых позиций. Они также отрабатывают действия по разведке целей, управлению огнём и совершению манёвра.

К занятиям привлекли фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолёты Ан-26 и Бе-12, вертолёты морской авиации и ПВО ЧФ.

Ранее ФАН сообщало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.