Зенитчики ЧФ проводят учения по защите объектов от авиации условного противника
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.
По его словам, военнослужащие выполняют комплексы учебно-боевых задач, среди которых маршевая подготовка, сдача нормативов по инженерному оборудованию и маскировке полевого лагеря, развёртыванию и занятию огневых позиций. Они также отрабатывают действия по разведке целей, управлению огнём и совершению манёвра.
К занятиям привлекли фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолёты Ан-26 и Бе-12, вертолёты морской авиации и ПВО ЧФ.
Ранее ФАН сообщало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.