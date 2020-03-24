В Татарстане запустили горячую линию для туристов

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В Татарстане заработала горячая линия для туристов, по которой можно проконсультироваться по купленным путёвкам.
В Татарстане запустили горячую линию для туристов
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу госкомитета по туризму.

Специалисты также ответят на вопросы по ограничениям, связанным с запретом на въезд в ряд стран.

Линия работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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