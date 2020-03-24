В Татарстане запустили горячую линию для туристов
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- РИА Новости
Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу госкомитета по туризму.
Специалисты также ответят на вопросы по ограничениям, связанным с запретом на въезд в ряд стран.
Линия работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.
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