В Татарстане запустили горячую линию для туристов

В Татарстане заработала горячая линия для туристов, по которой можно проконсультироваться по купленным путёвкам.

Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу госкомитета по туризму.

Специалисты также ответят на вопросы по ограничениям, связанным с запретом на въезд в ряд стран.

Линия работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.