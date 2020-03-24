В Подмосковье выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
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- РИА Новости
«Ещё шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья», — говорится в сообщении.
Как отмечается, общее число инфицированных в Подмосковье возросло до 41.
Два пациента выписаны из больницы после выздоровления, добавили в оперштабе.
Ранее власти Башкирии заявили о первых трёх заразившихся в регионе.
По данным на 23 марта, в России было зафиксировано 438 случаев заражения COVID-19.