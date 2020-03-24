В Подмосковье выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Короткая ссылка
Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировано в Московской области, сообщил оперативный штаб.
В Подмосковье выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Ещё шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья», — говорится в сообщении.

Как отмечается, общее число инфицированных в Подмосковье возросло до 41.

Два пациента выписаны из больницы после выздоровления, добавили в оперштабе.

Ранее власти Башкирии заявили о первых трёх заразившихся в регионе. 

По данным на 23 марта, в России было зафиксировано 438 случаев заражения COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить