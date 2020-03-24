В Подмосковье выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировано в Московской области, сообщил оперативный штаб.

«Ещё шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья», — говорится в сообщении.

Как отмечается, общее число инфицированных в Подмосковье возросло до 41.

Два пациента выписаны из больницы после выздоровления, добавили в оперштабе.

Ранее власти Башкирии заявили о первых трёх заразившихся в регионе.

По данным на 23 марта, в России было зафиксировано 438 случаев заражения COVID-19.