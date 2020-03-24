В Оренбургской области рассказали о новых мерах по борьбе с коронавирусом

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внёс правки в областной указ о мерах против распространения коронавируса.

Как сообщает RIA56, теперь в регионе запрещены массовые мероприятия, в которых принимают участие более 50 человек.

Кроме того, людям старше 65 лет рекомендовали перейти на самоизоляцию и не выходить из дома.

Отмечается, что при необходимости людям, находящимся дома на карантине, помогут с приобретением и доставкой продуктов. Для этого можно обратиться на круглосуточную горячую линию Общероссийского народного фронта.

Кроме того, в пресс-службе областного правительства заявили о приостановке личных приёмов граждан в органах исполнительной власти, при этом интернет-приёмные продолжат свою работу.

Ранее член Общественной палаты Москвы, ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал введение домашнего режима для столичных жителей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.