В Оренбургской области рассказали о новых мерах по борьбе с коронавирусом

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внёс правки в областной указ о мерах против распространения коронавируса.
В Оренбургской области рассказали о новых мерах по борьбе с коронавирусом
  • © Нина Алексеева
  • РИА Новости

Как сообщает RIA56, теперь в регионе запрещены массовые мероприятия, в которых принимают участие более 50 человек.

Кроме того, людям старше 65 лет рекомендовали перейти на самоизоляцию и не выходить из дома.

Отмечается, что при необходимости людям, находящимся дома на карантине, помогут с приобретением и доставкой продуктов. Для этого можно обратиться на круглосуточную горячую линию Общероссийского народного фронта.

Кроме того, в пресс-службе областного правительства заявили о приостановке личных приёмов граждан в органах исполнительной власти, при этом интернет-приёмные продолжат свою работу.

Ранее член Общественной палаты Москвы, ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал введение домашнего режима для столичных жителей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

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