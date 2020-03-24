Эксперты заявили о снижении продаж турпакетов по России

Специалисты рассказали о снижении продаж на внутреннем туристическом рынке России за последние семь-десять дней.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные экспертов, заморожены от 70 до 90% заказов.

Больше всего, по словам специалистов, пострадали такие экскурсионные направления, как Москва, Санкт-Петербург и Казань. Предположительно, на очереди Краснодарский край и Крым.

«Туристы вообще не хотят никуда ехать. Кто-то опасается того, что и курорты России будут вскоре закрыты, кто-то просто принимает решение остаться дома, чтобы не тратить деньги сейчас, в период экономической нестабильности. Если мы говорим о туристах, которые сделали перебронь на тот же Сочи с закрытых зарубежных направлений, то таких немного — около 5—7% от общего объёма», — отметил управляющий директор сети турагентств «Марселина Трэвел» Георгий Погосов.

В свою очередь, генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что новых бронирований пляжных курортов России сейчас очень мало, однако массовых аннуляций тоже не наблюдается.

По его мнению, продажи начнут восстанавливаться в июне.

Ранее, как сообщало URA.RU, аналитики туристического сервиса «Туту.ру» составили прогноз о сроках отмены запрета на полёты из России в другие страны, введённого из-за угрозы распространения коронавируса.