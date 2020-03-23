Эксперт оценил ситуацию на рынке офисной недвижимости на фоне пандемии коронавирусной инфекции

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Президент рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров оценил ситуацию на рынке офисной недвижимости на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
Эксперт оценил ситуацию на рынке офисной недвижимости на фоне пандемии коронавирусной инфекции
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

«Сейчас резко огромное количество офисов перешли на удалённую работу и в офисы возвращаться не собираются. Это катастрофическая новость для всех владельцев офисной недвижимости», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По мнению эксперта, снизится и стоимость офисов для продажи, и стоимость аренды.

Как считает Захаров, можно ожидать изменений и в кадровой политике многих компаний — например, они станут экономить на офисах.

«Будут нанимать не столько людей, сколько компетенции, нанимать людей из разных точек мира, из разных часовых поясов, потому что за пару месяцев с этим очень многие научатся работать», — добавил он.

Ранее Захаров в беседе с ФАН заявил, что цены на офисную недвижимость упадут и не восстановятся до прежних масштабов.

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