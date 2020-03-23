Эксперт оценил ситуацию на рынке офисной недвижимости на фоне пандемии коронавирусной инфекции

Президент рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров оценил ситуацию на рынке офисной недвижимости на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

«Сейчас резко огромное количество офисов перешли на удалённую работу и в офисы возвращаться не собираются. Это катастрофическая новость для всех владельцев офисной недвижимости», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По мнению эксперта, снизится и стоимость офисов для продажи, и стоимость аренды.

Как считает Захаров, можно ожидать изменений и в кадровой политике многих компаний — например, они станут экономить на офисах.

«Будут нанимать не столько людей, сколько компетенции, нанимать людей из разных точек мира, из разных часовых поясов, потому что за пару месяцев с этим очень многие научатся работать», — добавил он.

Ранее Захаров в беседе с ФАН заявил, что цены на офисную недвижимость упадут и не восстановятся до прежних масштабов.