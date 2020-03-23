В Севастополе обезвредили семь авиабомб времён Великой Отечественной войны

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В Севастополе обезвредили семь авиационных бомб времён Великой Отечественной войны.
В Севастополе обезвредили семь авиабомб времён Великой Отечественной войны
  • © Севастополь МЧС

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

«Общий вес тротила — 200 кг. К выполнению работ привлекались пять человек личного состава и две единицы техники», — заявил начальник части пиротехнических и специальных водолазных работ специализированного отряда ведомства Арсен Смаилов.

Боеприпасы ликвидированы на специальном полигоне.

В 2019 году «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили 11 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

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