В Севастополе обезвредили семь авиабомб времён Великой Отечественной войны
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.
«Общий вес тротила — 200 кг. К выполнению работ привлекались пять человек личного состава и две единицы техники», — заявил начальник части пиротехнических и специальных водолазных работ специализированного отряда ведомства Арсен Смаилов.
Боеприпасы ликвидированы на специальном полигоне.
В 2019 году «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили 11 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.