В Башкирии вынесли приговор по делу о мошенничестве на 21,7 млн рублей

Дюртюлинский районный суд вынес приговор женщине, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере, заявили в прокуратуре Башкирии.

Об этом сообщает Mkset.ru.

Установлено, что с сентября 2009 года по февраль 2019 года менеджер в отделении одного из банков одалживала деньги у знакомых, обещая купить акции на более выгодных условиях. Кроме того, клиенты оформляли кредиты и отдавали средства, чтобы сотрудница передавала в долг под высокие проценты предпринимателям. На самом деле все деньги она тратила только на себя.

Общая сумма ущерба оценивается в 21,7 млн рублей.

Суд назначил женщине наказание в виде трёх с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее газета «Известия» сообщала о задержании в Москве и Екатеринбурге членов преступной группы, укравшей из российских банков $2,6 млн.