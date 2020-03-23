В Госдуме оценили идею введения домашнего режима для пожилых россиян

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал идею введения домашнего режима для пожилых граждан по всей стране.

По его мнению, меры, предпринятые в Московском регионе, могут показаться жёсткими, но они оправданы.

«Они помогут сохранить здоровье и жизнь пожилых людей, которые входят в группу повышенного риска», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Российской газетой».

Он убеждён, что для Москвы, как и для других крупных городов, где есть угроза распространения коронавируса, это правильная инициатива, однако решения должны приниматься на местах.

Ранее член Общественной палаты Москвы, ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал введение домашнего режима для столичных жителей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.