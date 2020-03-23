В Госдуме оценили идею введения домашнего режима для пожилых россиян

Короткая ссылка
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал идею введения домашнего режима для пожилых граждан по всей стране.
В Госдуме оценили идею введения домашнего режима для пожилых россиян
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

По его мнению, меры, предпринятые в Московском регионе, могут показаться жёсткими, но они оправданы.

«Они помогут сохранить здоровье и жизнь пожилых людей, которые входят в группу повышенного риска», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Российской газетой»

Он убеждён, что для Москвы, как и для других крупных городов, где есть угроза распространения коронавируса, это правильная инициатива, однако решения должны приниматься на местах.

Ранее член Общественной палаты Москвы, ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал введение домашнего режима для столичных жителей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить