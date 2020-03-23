Власти Ижевска пригласили жителей к участию в акции «Дорога памяти»

Власти столицы Удмуртии пригласили жителей принять участие в проекте «Дорога памяти», посвящённом героям Великой Отечественной войны.

Как сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, информация о героях появится на мемориале «Дорога памяти», который планируют разместить на территории военно-патриотического парка «Патриот» Московской области.

Отмечается, что для участия в акции нужно отправить фотографию и сведения об участнике войны по электронной почте в отдел патриотического воспитания «Молодёжный центр Удмуртской Республики».

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в проекте «Дорога памяти».