Власти Ижевска пригласили жителей к участию в акции «Дорога памяти»

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Власти столицы Удмуртии пригласили жителей принять участие в проекте «Дорога памяти», посвящённом героям Великой Отечественной войны.
Власти Ижевска пригласили жителей к участию в акции «Дорога памяти»

Как сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, информация о героях появится на мемориале «Дорога памяти», который планируют разместить на территории военно-патриотического парка «Патриот» Московской области. 

Отмечается, что для участия в акции нужно отправить фотографию и сведения об участнике войны по электронной почте в отдел патриотического воспитания «Молодёжный центр Удмуртской Республики».

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в проекте «Дорога памяти».

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