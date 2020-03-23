В Адыгее рассказали о переводе шести больниц в режим повышенной готовности

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Министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков заявил о переводе шести больниц региона в режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.
В Адыгее рассказали о переводе шести больниц в режим повышенной готовности
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

По его словам, в режиме повышенной готовности работают инфекционная и республиканская больницы, центральные районные больницы Майкопского, Красногвардейского и Тахтамукайского районов, а также межрайонная больница Адыгейска.

Кроме того, на базе больницы Гиагинского района планируют организовать обсерватор на 100 мест.

«Для приёма и лечения больных, инфицированных коронавирусом. Для этого определён штат из 133 врачей, 591 среднего и 222 младшего медперсонала. Идёт работа по формированию запасов лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты», — приводит портал «Юга.ру» слова Меретукова.

Ранее, как сообщало РИА Новости Крым, председатель правительства Республики Крым Юрий Гоцанюк заявил о введении режима повышенной готовности для всех органов управления с 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса.

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