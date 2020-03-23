Артиллеристы ВВО провели стрельбы в Амурской области

В Амурской области прошли стрельбы с участием артиллеристов Восточного военного округа.

Об этом сообщает ОТР.

Батарея самоходных гаубиц «Гиацинт-С» отработала огонь по площадям и отдельным целям, имитировавшим командные пункты и другие объекты полевой инфраструктуры сил условного противника.

Цели в режиме реального времени передавали разведывательные беспилотные летательные аппараты.

Ранее ФАН сообщало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.