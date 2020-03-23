Артиллеристы ВВО провели стрельбы в Амурской области
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- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
Батарея самоходных гаубиц «Гиацинт-С» отработала огонь по площадям и отдельным целям, имитировавшим командные пункты и другие объекты полевой инфраструктуры сил условного противника.
Цели в режиме реального времени передавали разведывательные беспилотные летательные аппараты.
Ранее ФАН сообщало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.