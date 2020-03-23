Десантники провели учения в Рязанской области
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- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
Несколько групп военнослужащих доставили к месту проведения занятий вертолётом. Парашютисты должны были высадиться в заданном районе.
Задача участников — хорошо ориентироваться на местности, чтобы быстро собраться вместе и выйти к нужному рубежу. Финальный этап учений предусматривал атаку на аэродром и уничтожение резервов.
Ранее ФАН сообщало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.