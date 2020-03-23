Десантники провели учения в Рязанской области

Воздушно-десантные войска провели учения в Рязанской области. Они отработали захват аэродромов.

Об этом сообщает ОТР.

Несколько групп военнослужащих доставили к месту проведения занятий вертолётом. Парашютисты должны были высадиться в заданном районе.

Задача участников — хорошо ориентироваться на местности, чтобы быстро собраться вместе и выйти к нужному рубежу. Финальный этап учений предусматривал атаку на аэродром и уничтожение резервов.

Ранее ФАН сообщало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.