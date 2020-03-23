В Кировской области проверяют действия матери-одиночки, у которой забрали ребёнка

В Кировской области следователи проверяют действия матери-одиночки, заявившей, что у неё забрали младшего сына после жалоб на поборы в школе.

Об этом сообщает kirov-portal.ru.

На суде было установлено, что между событиями, о которых рассказала жительница Яранска, прошло несколько месяцев. Региональное СУ СК России проверит, справедливо ли мать двоих детей обвинила сотрудников образовательного учреждения в поборах.

«Сначала у женщины изъяли ребёнка из-за его жалобы, что накануне мать его избила проволокой. А уже после она начала писать в министерство и органы прокуратуры жалобы на поборы в школе. В это время ребёнок уже был забран из семьи и находился в соцучреждении», — утверждает юрист Ярослав Михайлов.

Ранее, как передавало ФАН, сопредседатель региональной общественной организации «Санкт-Петербургский городской родительский комитет» Михаил Богданов оценил ситуацию с поборами в местных школах.