В Кировской области проверяют действия матери-одиночки, у которой забрали ребёнка

Короткая ссылка
В Кировской области следователи проверяют действия матери-одиночки, заявившей, что у неё забрали младшего сына после жалоб на поборы в школе.
В Кировской области проверяют действия матери-одиночки, у которой забрали ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает kirov-portal.ru.

На суде было установлено, что между событиями, о которых рассказала жительница Яранска, прошло несколько месяцев. Региональное СУ СК России проверит, справедливо ли мать двоих детей обвинила сотрудников образовательного учреждения в поборах.

«Сначала у женщины изъяли ребёнка из-за его жалобы, что накануне мать его избила проволокой. А уже после она начала писать в министерство и органы прокуратуры жалобы на поборы в школе. В это время ребёнок уже был забран из семьи и находился в соцучреждении», — утверждает юрист Ярослав Михайлов.

Ранее, как передавало ФАН, сопредседатель региональной общественной организации «Санкт-Петербургский городской родительский комитет» Михаил Богданов оценил ситуацию с поборами в местных школах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить