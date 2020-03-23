В Музее Победы рассказали о планах по созданию новой экспозиции

Короткая ссылка
Музей Победы планирует завершить создание новой экспозиции «Подвиг народа» в апреле 2020 года.
В Музее Победы рассказали о планах по созданию новой экспозиции
  • © Пресс-служба Музея Победы

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу музея, экспозиция соединит уникальные экспонаты, спецэффекты и декорации, воссозданные с достоверной точностью. 

Гости музея с помощью специальных видеороликов смогут исполнить одну из популярных песен времён войны или прочесть сводки Совинформбюро в звуковой аппаратной в зоне «Студия Левитана».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области откроют музей памяти Зои Космодемьянской.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить