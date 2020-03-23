В Музее Победы рассказали о планах по созданию новой экспозиции
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Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу музея, экспозиция соединит уникальные экспонаты, спецэффекты и декорации, воссозданные с достоверной точностью.
Гости музея с помощью специальных видеороликов смогут исполнить одну из популярных песен времён войны или прочесть сводки Совинформбюро в звуковой аппаратной в зоне «Студия Левитана».
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области откроют музей памяти Зои Космодемьянской.