В Музее Победы рассказали о планах по созданию новой экспозиции

Музей Победы планирует завершить создание новой экспозиции «Подвиг народа» в апреле 2020 года.

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу музея, экспозиция соединит уникальные экспонаты, спецэффекты и декорации, воссозданные с достоверной точностью.

Гости музея с помощью специальных видеороликов смогут исполнить одну из популярных песен времён войны или прочесть сводки Совинформбюро в звуковой аппаратной в зоне «Студия Левитана».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области откроют музей памяти Зои Космодемьянской.