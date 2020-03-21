К тушению пожара в Подмосковье подключился вертолёт Ка-32
- РИА Новости
Как информирует ТАСС, площадь пожара к настоящему времени составляет 25 тыс. кв. м.
«Для тушения пожара вылетел вертолёт МЧС России Ка-32», — рассказали в ведомстве.
Вертолёт оборудован водосливным устройством ёмкостью пять тонн. К вылету готовится ещё один вертолёт.
21 марта на складе на территории Дмитровского алюминиевого завода в подмосковном посёлке Каналстрой произошёл пожар, его площадь составила 60 тыс. кв. м.
По всей площади горящего склада обрушилась кровля. Для тушения возгорания готовят пожарный поезд и авиацию.