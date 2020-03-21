В подмосковном Каналстрое горит склад
В подмосковном посёлке Каналстрой в Дмитровском районе произошёл пожар на складе, его площадь составляет около 30 тыс. кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
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«Общая площадь склада составляет 60 тыс. кв. м, горит половина на площади около 30 тыс. кв. м», — рассказали агентству.
Как пишет Интерфакс со ссылкой на источник, инцидент произошёл на складе опытного завода алюминиевой и комбинированной ленты.
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