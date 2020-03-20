В РЭО оценили идею штрафов за смешивание раздельно собранных отходов

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Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Илья Гудков прокомментировал идею введения штрафов за смешивание раздельно собранных ТКО при транспортировке.
В РЭО оценили идею штрафов за смешивание раздельно собранных отходов
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«В систему «РЭО Радар» поступают сообщения жителей о том, что при вывозе мусора с контейнерных площадок отходы из всех контейнеров сваливаются в один мусоровоз. Это недопустимая ситуация с учётом того, что задача внедрять по всей стране раздельный сбор отходов поставлена президентом. Те региональные операторы, которые недобросовестно подходят к транспортировке раздельно собранных ТКО, должны нести ответственность за свои действия», — приводит телеканал «360» слова Гудкова.

Он также добавил, что введение законодательных ограничений поможет сократить число подобных ситуаций, подрывающих доверие россиян к проводимой реформе в сфере обращения с ТКО.

Ранее, как сообщал «Крыминформ», глава администрации Ялты Иван Имгрунт поручил решить проблемы со сбором и вывозом твёрдых коммунальных отходов к началу курортного сезона.

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