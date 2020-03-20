В РЭО оценили идею штрафов за смешивание раздельно собранных отходов

Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Илья Гудков прокомментировал идею введения штрафов за смешивание раздельно собранных ТКО при транспортировке.

«В систему «РЭО Радар» поступают сообщения жителей о том, что при вывозе мусора с контейнерных площадок отходы из всех контейнеров сваливаются в один мусоровоз. Это недопустимая ситуация с учётом того, что задача внедрять по всей стране раздельный сбор отходов поставлена президентом. Те региональные операторы, которые недобросовестно подходят к транспортировке раздельно собранных ТКО, должны нести ответственность за свои действия», — приводит телеканал «360» слова Гудкова.

Он также добавил, что введение законодательных ограничений поможет сократить число подобных ситуаций, подрывающих доверие россиян к проводимой реформе в сфере обращения с ТКО.

Ранее, как сообщал «Крыминформ», глава администрации Ялты Иван Имгрунт поручил решить проблемы со сбором и вывозом твёрдых коммунальных отходов к началу курортного сезона.