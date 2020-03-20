В Подмосковье выявлен новый случай заражения коронавирусом

Ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в Подмосковье, заболевший прилетел 11 марта из Праги.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.

«В Московской области подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом. Если вы прибыли рейсом SU 2011 Прага — Москва 11 марта, вам необходимо срочно вызвать врача, позвонив по 8-800-550-50-30, оформив вызов на портале госуслуг, или обратиться в скорую помощь по номеру 112», — заявили в штабе.

Как стало известно 20 марта, у шести человек в Якутии подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.