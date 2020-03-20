Эксперт оценил вероятность заражения вирусом через снятые в банкомате купюры

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Директор Федерального научно-исследовательского центра вирусологии и микробиологии НИОКР Денис Колбасов прокомментировал возможность заражения коронавирусом через купюры, снятые в банкомате.
Эксперт оценил вероятность заражения вирусом через снятые в банкомате купюры
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Москва 24» вирусолог со ссылкой на отчёты ВОЗ заявил, что наличные деньги не рассматриваются как источник высокого риска заражения.

«Чтобы вирус попал на эти купюры, у нас должно быть достаточное количество инфицированных, а статистика по России показывает, что у нас минимальное количество заражённых, да и все они находятся в изоляции. Как они могут иметь контакт с банкоматами, мне совершенно неясно», — отметил вирусолог.

Он отметил, что бактерии коронавируса могут находиться на поверхности купюр всего три часа, поэтому возможность инфицирования минимальна.

Специалист также посоветовал пользоваться банкоматами с функцией выдачи наличных средств, которые пополняли инкассаторы, а также рекомендовал мыть руки после контакта с наличными деньгами.

Ранее эпидемиолог Европейского медицинского центра Наталья Устименко в беседе с kp.ru прокомментировала эффективность частого мытья рук в целях профилактики инфекций.

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