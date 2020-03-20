В Екатеринбурге временно закроется «Ельцин Центр»

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Президентский центр Б.Н. Ельцина («Ельцин Центр») в Екатеринбурге с 23 марта временно прекратит свою работу.

«Владельцы здания разослали предупреждающее письмо арендаторам. Здание закрывают с 23 марта на неопределённый срок», — заявила  пресс-секретарь «Ельцин Центра» Евгения Капитонихина в беседе с URA.RU.

Как отметил в своём письме к арендаторам директор Фонда Б.Н. Ельцина Александр Дроздов, это не паника, а ответственный подход к делу.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что министр культуры России Ольга Любимова поручила федеральным учреждениям культуры, закрытым на карантин из-за коронавируса, разработать онлайн-программы для посетителей.

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