Власти Подмосковья запустили опрос для помощи бизнесу

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Подмосковные власти открыли для предпринимателей онлайн-опрос, позволяющий рассказать о возникших из-за коронавируса трудностях.
Власти Подмосковья запустили опрос для помощи бизнесу
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал «360», результаты исследования, которое проводит областное Министерство инвестиций, промышленности и науки, помогут принять эффективные меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Согласно статистике обращений, больше всего предпринимателей беспокоят вопросы о налогообложении, выдаче субсидий, проведении дезинфекции и переводе сотрудников на удалённую работу.

«В первую очередь нам важно предоставить помощь тем, кто занимается производством жизненно важной продукции и зависит от поставок импортного сырья и оборудования», — подчеркнула министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», в республике заявили о создании горячей линии для поддержки предпринимателей региона.

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