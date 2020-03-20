Власти Подмосковья запустили опрос для помощи бизнесу

Подмосковные власти открыли для предпринимателей онлайн-опрос, позволяющий рассказать о возникших из-за коронавируса трудностях.

Как сообщает телеканал «360», результаты исследования, которое проводит областное Министерство инвестиций, промышленности и науки, помогут принять эффективные меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Согласно статистике обращений, больше всего предпринимателей беспокоят вопросы о налогообложении, выдаче субсидий, проведении дезинфекции и переводе сотрудников на удалённую работу.

«В первую очередь нам важно предоставить помощь тем, кто занимается производством жизненно важной продукции и зависит от поставок импортного сырья и оборудования», — подчеркнула министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», в республике заявили о создании горячей линии для поддержки предпринимателей региона.