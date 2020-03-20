В Кремле заявили, что не обсуждают вопрос «закрытия» Москвы
- РИА Новости
Представителя Кремля спросили, как обсуждаются в настоящее время «меры по закрытию Москвы».
«Не обсуждаются сейчас… Не обсуждается просто никак», — ответил Песков.
Ранее пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова заявила, что столичная мэрия не проводила совещаний о карантине из-за коронавируса, назвав такие сообщения клеветой.
«Это клеветническая информация. Никаких совещаний не проводилось, соответственно, ничего подобного не обсуждалось», — сказала она.
19 марта оперативный штаб по Москве также заявлял, что информация о введении комендантского часа в столице из-за коронавируса является ложной.