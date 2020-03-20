В Кремле заявили, что не обсуждают вопрос «закрытия» Москвы

Вопрос закрытия Москвы на карантин «никак не обсуждается». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Представителя Кремля спросили, как обсуждаются в настоящее время «меры по закрытию Москвы».

«Не обсуждаются сейчас… Не обсуждается просто никак», — ответил Песков.

Ранее пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова заявила, что столичная мэрия не проводила совещаний о карантине из-за коронавируса, назвав такие сообщения клеветой.

«Это клеветническая информация. Никаких совещаний не проводилось, соответственно, ничего подобного не обсуждалось», — сказала она.

19 марта оперативный штаб по Москве также заявлял, что информация о введении комендантского часа в столице из-за коронавируса является ложной.