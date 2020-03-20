В Кремле прокомментировали петицию общественников по коронавирусу
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«Да, безусловно, мы обратили внимание, уверены, что на это обратят внимание и в штабе», — сказал он журналистам.
Как отметил Песков, «здесь, как говорится, на два врача три мнения». По его словам, предложения будут учтены, но окончательные решения — за оперативным штабом.
Ранее общественники написали открытое письмо, адресованное руководству страны и всем гражданам, в котором призвали к экстренным мерам по борьбе с коронавирусом.
По последним данным, в России зафиксировано 199 случаев заражения.