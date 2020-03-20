В Удмуртии открыли горячую линию для поддержки предпринимателей

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В Удмуртии заявили о создании горячей линии для поддержки предпринимателей региона.
В Удмуртии открыли горячую линию для поддержки предпринимателей
  • Pixabay

Как сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики, в Корпорации развития Удмуртии представители малого и среднего бизнеса могут узнать о действующих мерах поддержки. 

«Специалисты удалённо найдут участок, подготовят бизнес-план, заполнят документы. Все консультации по экспорту также не требуют личного присутствия. Коммуникации выстраиваются по телефону и электронной почте», — отметил первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин.

Он добавил, что оставить заявку на сопровождение инвестпроекта или получить поддержку предприниматели также могут онлайн.

Кроме того, отмечается, что по телефону горячей линии можно узнать об эпидемиологической обстановке в республике. 

Ранее депутат Государственной думы Николай Арефьев в беседе с Inforeactor прокомментировал дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса.

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