Федеральные библиотеки перейдут на онлайн-обслуживание

Федеральные библиотеки заявили о переходе на режим онлайн-обслуживания до 12 апреля.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на внешнюю пресс-службу федеральных библиотек.

«Переносятся все массовые мероприятия, а также ограничивается обслуживание читателей, пользователей библиотеки во всех помещениях и зданиях РГБ», — отметила руководитель пресс-службы Елена Ватолина.

Отмечается, что заказы на электронные копии документов будут исполняться в ускоренном режиме, увеличивается число доступных онлайн-услуг на официальных сайтах библиотек.

Генеральный директор РГБ Вадим Дуда уточнил, что учреждения будут закрыты для доступа читателей с 18 марта до 12 апреля.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что министр культуры России Ольга Любимова поручила федеральным учреждениям культуры, закрытым на карантин из-за коронавируса, разработать онлайн-программы для посетителей.