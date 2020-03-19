Правоохранительные органы проводят проверку из-за публикации «Радио Свобода»
- РИА Новости
Как сообщил RT источник в правоохранительных органах, содержание материала может быть сопряжено с распространением заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.
Предварительная квалификация материала — по ч. 2 ст. 354.1 УК Российской Федерации «Реабилитация нацизма».
В настоящее время по данному факту продолжается проверка.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.