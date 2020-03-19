Правоохранительные органы проводят проверку из-за публикации «Радио Свобода»

Правоохранительные органы проводят проверку после публикации на сайте «Радио Свобода»* материала «Тегеранская сказка Лубянки. Была ли операция «Длинный прыжок»?».

Как сообщил RT источник в правоохранительных органах, содержание материала может быть сопряжено с распространением заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Предварительная квалификация материала — по ч. 2 ст. 354.1 УК Российской Федерации «Реабилитация нацизма».

В настоящее время по данному факту продолжается проверка.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.