Правоохранительные органы проводят проверку из-за публикации «Радио Свобода»

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RT
Правоохранительные органы проводят проверку после публикации на сайте «Радио Свобода»* материала «Тегеранская сказка Лубянки. Была ли операция «Длинный прыжок»?».
Правоохранительные органы проводят проверку из-за публикации «Радио Свобода»
  • РИА Новости

Как сообщил RT источник в правоохранительных органах, содержание материала может быть сопряжено с распространением заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Предварительная квалификация материала — по ч. 2 ст. 354.1 УК Российской Федерации «Реабилитация нацизма».

В настоящее время по данному факту продолжается проверка.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

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