В Крыму рассказали о мерах контроля на границе и в аэропорту

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В Крыму рассказали об оснащении пунктов пропуска на границе и аэропорта Симферополь необходимым количеством оборудования для контроля за здоровьем пассажиров.
В Крыму рассказали о мерах контроля на границе и в аэропорту
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел эпидемиологического надзора межрегионального управления Роспотребнадзора.

«Все пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации в Республике Крым и Севастополе оснащены достаточным количеством оборудования для дистанционного измерения температуры тела — переносными тепловизорами. Стационарные тепловизоры установлены в аэропорту Симферополь на международной линии», — отметили в ведомстве.

Ранее, как сообщал портал kp.ru, в петербургском аэропорту Пулково рассказали о мерах по борьбе с распространением коронавируса.

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