В Крыму рассказали о мерах контроля на границе и в аэропорту

В Крыму рассказали об оснащении пунктов пропуска на границе и аэропорта Симферополь необходимым количеством оборудования для контроля за здоровьем пассажиров.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел эпидемиологического надзора межрегионального управления Роспотребнадзора.

«Все пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации в Республике Крым и Севастополе оснащены достаточным количеством оборудования для дистанционного измерения температуры тела — переносными тепловизорами. Стационарные тепловизоры установлены в аэропорту Симферополь на международной линии», — отметили в ведомстве.

Ранее, как сообщал портал kp.ru, в петербургском аэропорту Пулково рассказали о мерах по борьбе с распространением коронавируса.