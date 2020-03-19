В Крыму рассказали о мерах контроля на границе и в аэропорту
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел эпидемиологического надзора межрегионального управления Роспотребнадзора.
«Все пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации в Республике Крым и Севастополе оснащены достаточным количеством оборудования для дистанционного измерения температуры тела — переносными тепловизорами. Стационарные тепловизоры установлены в аэропорту Симферополь на международной линии», — отметили в ведомстве.
Ранее, как сообщал портал kp.ru, в петербургском аэропорту Пулково рассказали о мерах по борьбе с распространением коронавируса.