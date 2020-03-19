Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в проекте «Дорога памяти».

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Глава ведомства внёс данные о своих родных-фронтовиках на сайт проекта.

«Это два моих дяди — Иван Яковлевич Кудрявцев и Василий Яковлевич Кудрявцев, два достойных человека. Один просто рядовым прошёл через всю войну, второй был военным врачом и тоже прошёл фактически всю войну. Но и после этого он ещё пять лет был в Германии, занимаясь той же самой врачебной деятельностью», — заявил Шойгу.

Филиал Центрального музея Вооружённых сил России с историко-мемориальным комплексом «Дорога памяти» будет открыт в мае вместе с главным храмом ВС.

Проект Минобороны России «Дорога памяти», призванный увековечить память об участниках Великой Отечественной войны, доступен на сайте ведомства.

Ранее замначальника управления Министерства обороны России по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов в беседе с ФАН рассказал о проекте «Дорога памяти», посвящённом 75-летию победы в Великой Отечественной войне.