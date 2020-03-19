Шойгу принял участие в проекте «Дорога памяти»

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в проекте «Дорога памяти».
Шойгу принял участие в проекте «Дорога памяти»
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Глава ведомства внёс данные о своих родных-фронтовиках на сайт проекта.

«Это два моих дяди — Иван Яковлевич Кудрявцев и Василий Яковлевич Кудрявцев, два достойных человека. Один просто рядовым прошёл через всю войну, второй был военным врачом и тоже прошёл фактически всю войну. Но и после этого он ещё пять лет был в Германии, занимаясь той же самой врачебной деятельностью», — заявил Шойгу.

Филиал Центрального музея Вооружённых сил России с историко-мемориальным комплексом «Дорога памяти» будет открыт в мае вместе с главным храмом ВС.

Проект Минобороны России «Дорога памяти», призванный увековечить память об участниках Великой Отечественной войны, доступен на сайте ведомства.

Ранее замначальника управления Министерства обороны России по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов в беседе с ФАН рассказал о проекте «Дорога памяти», посвящённом 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить