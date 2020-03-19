Авиакомпания Nordwind заявила о сокращении количества рейсов из Кургана в Москву

В авиакомпании Nordwind заявили о сокращении количества рейсов из Кургана в Москву и обратно в связи со снижением спроса.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, полёты будут осуществляться не ежедневно, а четыре раза в неделю.

«Мы наблюдаем снижение динамики бронирования и пересматриваем планы по открытию новых рейсов и выполнению текущей программы полётов», — заявил официальный представитель Nordwind Airlines Александр Сухоруков.

По его словам, если спрос на покупку билетов вырастет, авиакомпания снова будет наращивать рейсы, но в настоящее время динамика идёт на спад.

Ранее газета «Известия» сообщала, что отсрочка выплаты налогов до конца года для авиаперевозчиков и туристических компаний за I квартал может обойтись бюджету России примерно в 50 млрд рублей.