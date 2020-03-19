Артиллерия ЧФ провела ночные боевые стрельбы
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
«Главной задачей мероприятия боевой подготовки стало обучение молодого пополнения в составе расчётов реактивных систем залпового огня «Град-М» и гаубичной артиллерии «Мста-Б». Военнослужащие отработали действия по приведению артиллерийских установок к бою, подготовке к стрельбе, выполнили нормативы по смене огневых позиций», — заявил начальник отдела Алексей Рулёв.
Также были отработаны навыки постов наблюдения и разведки по обнаружению целей и корректированию огня в тёмное время суток.
Отмечается, что лагерный сбор подразделений артиллерии армейского корпуса ЧФ завершится в конце марта.
Ранее газета «Известия» сообщала, что экипаж подводной лодки «Великий Новгород» отработал действия при борьбе за живучесть в рамках комплексных учений перед выходом в море.