«Курс молодого инженера» технопарка «Инжинириум» стал одним из лучших в стране
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
«Это первый онлайн-курс за всё время существования детских технопарков в Москве. Он открылся в ноябре прошлого года, и с тех пор его прошли 1245 школьников и более 380 преподавателей. Кроме учеников, принять участие в программе могли и педагоги, чтобы затем организовывать инженерные кружки», — отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Отмечается, что курс состоит из 16 занятий и посвящён 3D-моделированию, робототехнике и цифровому материаловедению.
Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», директор ижевского детского технопарка Татьяна Ульянова заявила, что в Удмуртии намерены открыть три новых «Кванториума».