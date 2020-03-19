«Курс молодого инженера» технопарка «Инжинириум» стал одним из лучших в стране

«Курс молодого инженера», подготовленный детским технопарком «Инжинириум МГТУ имени Н.Э. Баумана», признали одной из лучших практик федерального проекта «Кадры цифровой экономики».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Это первый онлайн-курс за всё время существования детских технопарков в Москве. Он открылся в ноябре прошлого года, и с тех пор его прошли 1245 школьников и более 380 преподавателей. Кроме учеников, принять участие в программе могли и педагоги, чтобы затем организовывать инженерные кружки», — отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Отмечается, что курс состоит из 16 занятий и посвящён 3D-моделированию, робототехнике и цифровому материаловедению.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», директор ижевского детского технопарка Татьяна Ульянова заявила, что в Удмуртии намерены открыть три новых «Кванториума».