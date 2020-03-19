Экипаж подлодки «Великий Новгород» провёл учения по борьбе за живучесть

Экипаж подводной лодки «Великий Новгород» отработал действия при борьбе за живучесть в рамках комплексных учений перед выходом в море.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитана второго ранга Алексея Рулёва.

Согласно сценарию учений, в одном из отсеков подводной лодки произошло возгорание, после чего экипаж выполнил нормативы по герметизации аварийного отсека, локализации и тушению пожара.

Отмечается, что моряки отработали алгоритм действия по подготовке подлодки к выходу в море с последующим погружением и выполнением задач в подводном положении.

«Крыминформ» уточняет, что во время учений было также отработано управление кораблём в надводном и подводном положении.

Учение проводилось в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.