Экипаж подлодки «Великий Новгород» провёл учения по борьбе за живучесть
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Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитана второго ранга Алексея Рулёва.
Согласно сценарию учений, в одном из отсеков подводной лодки произошло возгорание, после чего экипаж выполнил нормативы по герметизации аварийного отсека, локализации и тушению пожара.
Отмечается, что моряки отработали алгоритм действия по подготовке подлодки к выходу в море с последующим погружением и выполнением задач в подводном положении.
«Крыминформ» уточняет, что во время учений было также отработано управление кораблём в надводном и подводном положении.
Учение проводилось в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.