В Самарской области рассказали о дополнительных мерах защиты от коронавируса

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о введении дополнительных мер для защиты жителей региона от коронавируса, которые будут распространяться на аэропорт и железнодорожные вокзалы.
В Самарской области рассказали о дополнительных мерах защиты от коронавируса
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

«Сейчас получил оценку сотрудников Роспотребнадзора, что есть полное взаимопонимание и, несмотря на дополнительные расходы, которые несёт аэропорт, все мероприятия выполняются. Работают квалифицированные специалисты, они полностью обеспечены необходимым оборудованием», — приводит sova.info слова главы региона.

Он также дал поручение сотрудникам оперативного штаба контролировать все рейсы, которые приземляются на территории региона, для чего необходимо дополнительно выделить фельдшеров и увеличить количество тепловизоров.

Кроме того, губернатор отметил, что это поручение в равной степени касается железнодорожного вокзала.

Ранее, как сообщал портал kp.ru, в петербургском аэропорту Пулково рассказали о мерах по борьбе с распространением коронавируса.

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