Некрасовскую линию московского метро закроют с 20 марта

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Некрасовскую линию Московского метрополитена закроют с 20 марта в связи с подключением новых станций.
Некрасовскую линию московского метро закроют с 20 марта
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу метро.

Движение поездов будет остановлено от «Некрасовки» до «Косино» с 21:00 20 марта до 5:30 24 марта.

Для пассажиров организуют бесплатный компенсационный маршрут до «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии.

Запуск движения по новым станциям «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская», «Авиамоторная» и «Лефортово» намечен на конец марта.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в 2020 году в столичном метро появится 80 новых составов «Москва».

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