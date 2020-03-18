Турпоток в Татарстан сократился на 50% на фоне ситуации с коронавирусом

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Турпоток в Татарстан сократился на 50% на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил на пресс-конференции глава республиканского Госкомитета по туризму Сергей Иванов.
Турпоток в Татарстан сократился на 50% на фоне ситуации с коронавирусом
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«Это количество отменённых броней. Данная цифра увеличивается, и до какой величины мы дойдём, пока сказать сложно. Размер убытков пока тоже сложно оценить», — отметил Иванов.

По его словам, резко уменьшилось число туристов, перемещающихся не только между странами, но и внутри страны.

«Мы будем делать с турбизнесом всё возможное, чтобы бизнес остался на плаву и никто из участников не попал в тяжёлое финансовое положение», — сказал он.

Как добавил Иванов, меры поддержки обсуждаются как на региональном, так и на федеральном уровне.

Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с Nation News дал рекомендации по путешествиям на фоне ситуации с коронавирусом.

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