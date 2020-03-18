В Томске рассказали о заболевшем коронавирусом пациенте

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Замгубернатора Томской области Иван Деев рассказал о заболевшем коронавирусом пациенте, который находится в городской больнице №3.
В Томске рассказали о заболевшем коронавирусом пациенте
  • © Fotostand / Weiland
  • globallookpress.com

Об этом сообщает портал vtomske.ru.

По словам замгубернатора, заболевший житель Томска в начале марта вернулся из Италии. Вместе с ним с подозрением на инфекцию в больнице находятся два человека.

«Мы получили информацию из лаборатории. Есть пациент, у которого при помощи ПЦР-теста подтверждена коронавирусная инфекция, пациент госпитализирован ранее, он находится в стационаре, получает фармтерапию. Состояние доктора оценивают как удовлетворительное», — заявил Деев.

Он добавил, что пациенту менее 40 лет, а его лечение проходит с использованием современных противовирусных препаратов.

Ранее екатеринбургская студентка Алина Бушухина, проходящая обучение в университете Турина, в беседе с URA.RU рассказала о карантине в Италии.

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