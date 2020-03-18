Эксперт оценил повышение интереса к покупке жилья
- РИА Новости
В беседе с телеканалом «360» он отметил, что причина повышения спроса на недвижимость — психологический страх россиян, что жильё подорожает, ставки вырастут, а деньги обесценятся.
«Люди испугались, в очередной раз поскребли по сусекам и побежали: кто может — покупать, кто не может — в банки, интересоваться, можно ли быстренько схватить ипотечный кредит», — пояснил Самойлов.
Специалист добавил, что вкладывать накопления в недвижимость стоит лишь тогда, когда в ней есть необходимость.
Ранее глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ФАН дал прогноз о вероятном росте цен на недвижимость в России.