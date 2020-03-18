Эксперт оценил повышение интереса к покупке жилья

Короткая ссылка
Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал всплеск интереса к приобретению жилья.
Эксперт оценил повышение интереса к покупке жилья
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «360» он отметил, что причина повышения спроса на недвижимость — психологический страх россиян, что жильё подорожает, ставки вырастут, а деньги обесценятся.

«Люди испугались, в очередной раз поскребли по сусекам и побежали: кто может — покупать, кто не может — в банки, интересоваться, можно ли быстренько схватить ипотечный кредит», — пояснил Самойлов.

Специалист добавил, что вкладывать накопления в недвижимость стоит лишь тогда, когда в ней есть необходимость.

Ранее глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ФАН дал прогноз о вероятном росте цен на недвижимость в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить