В Твери прокомментировали ситуацию с ограничением посещения библиотек

В Тверской областной универсальной научной библиотеке имени А.М. Горького заявили о подготовке к введению ограничительных мер.

«Меры будут приняты, сейчас ждём официального распоряжения, разрабатываем проект обслуживания в режиме онлайн, будем индивидуально подходить к каждому запросу. Ограничения будут заключаться в том, что мы не будем проводить мероприятий и не будем обслуживать читателей в здании библиотеки», — пояснила директор библиотеки Светлана Мальдова в беседе с порталом Tverigrad.ru.

Она добавила, что за последние два дня число обращений в библиотеку сократилось до минимума.

Подготовку к введению ограничительных мер подтвердили также в Тверском областном центре детского и семейного чтения им. А.С.Пушкина.