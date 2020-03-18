В Твери прокомментировали ситуацию с ограничением посещения библиотек

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В Тверской областной универсальной научной библиотеке имени А.М. Горького заявили о подготовке к введению ограничительных мер.
В Твери прокомментировали ситуацию с ограничением посещения библиотек
  • © Gulfiya Mukhamatdinova
  • Gettyimages.ru

«Меры будут приняты, сейчас ждём официального распоряжения, разрабатываем проект обслуживания в режиме онлайн, будем индивидуально подходить к каждому запросу. Ограничения будут заключаться в том, что мы не будем проводить мероприятий и не будем обслуживать читателей в здании библиотеки», — пояснила директор библиотеки Светлана Мальдова в беседе с порталом Tverigrad.ru.

Она добавила, что за последние два дня число обращений в библиотеку сократилось до минимума.

Подготовку к введению ограничительных мер подтвердили также в Тверском областном центре детского и семейного чтения им. А.С.Пушкина.

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