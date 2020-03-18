В Крыму и Краснодарском крае начались учения ВДВ

В Южном военном округе начались командно-штабные учения десантно-штурмовых соединений.

Об этом сообщает ОТР.

Военнослужащие выдвинулись на аэродромы Крыма и Краснодарского края.

Также проходит загрузка личного состава и техники ВДВ в большие десантные корабли Черноморского флота.

Участники манёвров должны ликвидировать незаконные вооруженные формирования условного противника.

К занятиям привлекли полторы тысячи десантников и более 300 единиц техники.

Ранее ФАН сообщало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.