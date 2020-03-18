В Крыму и Краснодарском крае начались учения ВДВ
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- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
Военнослужащие выдвинулись на аэродромы Крыма и Краснодарского края.
Также проходит загрузка личного состава и техники ВДВ в большие десантные корабли Черноморского флота.
Участники манёвров должны ликвидировать незаконные вооруженные формирования условного противника.
К занятиям привлекли полторы тысячи десантников и более 300 единиц техники.
Ранее ФАН сообщало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.