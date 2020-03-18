В Нижегородской области оценили влияние ситуации с коронавирусом на бизнес

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий оценил, как ситуация с пандемией коронавируса отразилась на бизнесе в регионе.
В Нижегородской области оценили влияние ситуации с коронавирусом на бизнес
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Бизнес, безусловно, серьёзно страдает. Всё будет зависеть от сроков и ограничений, потому что ограничение передвижения, посещения таких мест, как кафе, рестораны, скажется на бизнесе отрицательно. У предпринимателей есть кредиты, которые нужно выплачивать. Есть обязанности по заработной плате, которые строго контролируются надзорными органами. Если компании не выдержат длительное время такого спада, то они могут стать банкротами», — подчеркнул он в беседе с РИА «Время Н».

По словам Солодкого, в сложившейся ситуации значительную роль могут сыграть меры поддержки бизнеса.

Ранее почётный президент Российского союза туриндустрии, член правления РСПП, председатель комиссии РСПП по туристской индустрии Сергей Шпилько в беседе с НСН прокомментировал предложенные правительством России меры поддержки туристического бизнеса.

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